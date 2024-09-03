شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. مقتل 41 وإصابة 180 في هجوم صاروخي روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 180 آخرين بجروح في هجوم صاروخي روسي على مدينة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن صاروخين باليستيين استهدفا "معهدا تعليميا ومستشفى مجاورا له" في المنطقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الهجوم أسفر عن تدمير مبنى معهد الاتصالات، قائلاً "نواصل دعوة كل شخص في العالم لديه القدرة على وقف هذا الإرهاب أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وصواريخ الآن، بدلا من بقائها في المخازن". معهد كييف للتكنولوجيا وأظهرت صور، جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، جثثا ملقاة أمام مبنى متعدد الطوابق وقد تضرر بشدة، وتردد أنه المعهد العسكري للاتصالات والمعلوماتية التابع لمعهد كييف للتكنولوجيا في مدينة بولتافا.

وقال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إنه "جرى إنقاذ 25 شخصا، على الأقل، من تحت الأنقاض"، وفي المنطقة السكنية المجاورة، تحطمت النوافذ وتضررت الواجهات بسبب موجة الانفجار." مدينة زابوريجيا وذكرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن القصف الجوي وهجمات المدفعية من الجانب الروسى أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في أماكن أخرى من البلاد.

وضربت قذائف مدينة زابوريجيا بعد زيارة لزيلينسكي إلى هناك مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين، وكتب الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف عبر تطبيق تليجرام أن إحدى الضحيتين صبي في الثامنة من عمره.