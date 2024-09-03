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الخارجية السعودية: المملكة تؤكد تضامنها مع مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الخارجية ، قبل قليل، على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب مصر، فى مواجهة المزاعم الإسرائيلية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
كما أعربت الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشان محور فيلادلفيا والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية.
وحذرت المملكة من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية ومالها من تبعات فى تقويض جهود الوساطة التى تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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