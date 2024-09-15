شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يستقبل رئيس الوزراء فور وصوله عاصمة المملكة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية، الرياض، حيث استقبله بالقاعة الملكية الرئيسية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض.

وكان رئيس الوزراء قد غادر القاهرة اليوم في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، يرافقه خلالها أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك، وبحث القضايا الإقليمية، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والإستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.

وتستهدف الزيارة بحث سُبل التعاون المشترك مع كِبار المسئولين السعوديين، وكذا العمل على بحث فرص الاستثمار المشترك.