تركيا تُقرّر سجن عميل لدى الموساد الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - سجنت السلطات القضائية في تركيا، اليوم الثلاثاء، عميل لدى جهاز "الموساد" الإسرائيلي، بعد توقيفه في 30 آب/ أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، قولها إن ليريدون ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، ويقوم بتصوير لقطات بطائرات مسيرة ("درون") بأوامر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين".

وبحسب الوكالة، "تبين أن ركسهيبي وهو من كوسوفو، قام بتحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا، الذين بدورهم كانوا يجمعون معلومات عن سورية".

وذكرت المصادر أن السلطات التركية عملت على مراقبة جميع تحركات ركسهيبي وخاصة التحويلات المالية في حساباته، اعتبارا من دخوله تركيا في 25 آب/ أغسطس الماضي.

وبتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، تم القبض عليه في 30 آب/ أغسطس، وحبسه فيما بعد عقب اعترافه بتحويل الأموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسورية من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو.

المصدر : الأناضول