طلاب جامعة كولومبيا يتظاهرون لرفض الإدارة مطالبهم بسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - غزة.. لتجديد إعلان موقفهم المتضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، تظاهر طلاب في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك الأميركية، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد تنديداً باستمرار العدوان على قطاع غزة، واستنكاراً لرفض إدارة الجامعة مطالبهم بسحب استثماراتها من الشركات الاسرائيلية والشركات الداعمة لدولة الاحتلال.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شهدت جامعة كولومبيا احتجاجات ضخمة في الفصل الدراسي الثاني، ما أشعل الاحتجاجات في العشرات من المعاهد والجامعات والمدارس في الولايات المتحدة.



انضمام طلاب جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي وطلاب جامعة بيتسبيرج للمظاهرات



كما انضم طلاب جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي، وطلاب جامعة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا للتظاهرات المطالبة بسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وقطع العلاقات معها مع بداية العام الدراسي .

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

