القوات الروسية تسقط 3 طائرات مقاتلة أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن القوات الروسية أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية من طرازات "سو-27" و"ميغ-29"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وقالت الدفاع الروسية، "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-27" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في غضون 24 ساعة".

وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما اعترضت صاروخ "هيمارس"، و4 قنابل "هامر" و55 طائرة مسيرة، منها 22 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".

وأشار البيان، "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي، وحيّدت 150 عسكريًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات وعددا من المدافع الأوكرانية.

وأوضح "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 765 عسكريًا، و10 مركبات وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة ميدانية".

ووفقا للبيان، فإن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عززت مواقعها وحيّدت نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت مركبتين مشاة قتاليتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات".