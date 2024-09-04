عاجل.. وزير الخارجية الأوكراني يقدم استقالته

ياسر رشاد - القاهرة - دوي انفجارات على مشارف كييف

الأربعاء 04/سبتمبر/2024 - 08:59 ص 9/4/2024 8:59:06 AM

أعلن متحدث البرلمان الأوكراني "الرادا" أن وزير الخارجية دميتيري كوليبا قدم طلبا للاستقالة، وفقا لـ"روسيا اليوم ".

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على العاصمة كييف وهجوما بطائرات مسيرة على مدينة لفيف في الغرب، والتي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف المسؤولون أن وحدات الدفاع الجوي عملت على صد الهجمات.

وقال شهود من رويترز إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات على مشارف كييف، وهو ما يبدو ناجما عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام للتراسل أن كل أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب لغارات جوية.