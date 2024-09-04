حالة الطقس في السعودية.. أمطار رعدية ودرجات الحرارة تصل لـ 43

ياسر رشاد - القاهرة - درجات الحرارة اليوم.. تشهد اغلب محافظات المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 1 ربيع أول 1446ه/ 4 سبتمبر 2024، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم عبر موقعه الإلكتروني، وجود نشاط للرياح على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل ونجران.



درجات الحرارة في السعودية



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن السعودية

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 43 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 42 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 43 والصغرى 30.

درجة الحرارة في أبها العظمى 30 والصغرى 17.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 37 والصغرى 25.

درجة الحرارة في حائل العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 28 والصغرى 20.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 42 والصغرى 28.

درجة الحرارة في المجمعة العظمى 39 والصغرى 27.

درجة الحرارة في طريف العظمى 34 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 32 والصغرى 22.