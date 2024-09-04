الاحتلال يحتجز 16 مواطنا بمخيم الجلزون شمال رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نحو 16 مواطنا على الأقل في مخيم الجلزون، شمال رام الله، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وفقا ل"وفا".

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وحولت جمعية الدوايمة لمركز تحقيق ميداني، واحتجزت نحو 16 مواطنا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها عرف منهم: معاذ الحطاب، وشفيق مصاروة، ومحمد نادر الغليظ، وإياد وليد حميدات، وإسلام محمد فتحي، ونادر الغليظ أبو فايز، وقتيبة الحطاب، وعلي الحطاب، ومالك الحطاب، ومحمد وجدي صافي، وبلال حجير، والأسير المحرر مراد نخلة قبل أن تطلق سراحه، وتحتجز شقيقه إياد نخلة، وسليمان عمر نخلة، وضياء جمال نخلة، وكتيبة علي الحطاب.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ومنازلهم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل ومخارج المخيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه، كما منعت الحركة داخله.