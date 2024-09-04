بن غفير يطالب بوقف المفاوضات مع "حماس"

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بوقف المفاوضات مع "حماس"، فيما حذر الجيش من أن توسيع العملية العسكرية في غزة سيعرض حياة الرهائن للخطر.

وكتب ببن غفير في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "العمل على وقف المفاوضات مع حماس. الدولة التي تقتل ستة مختطفين بدم بارد، لا تتفاوض مع القتلة، بل توقف المفاوضات، وتتوقف عن تزويدهم بالوقود والكهرباء، وتسحقهم حتى يستسلموا".

وأضاف: "إن استمرار المفاوضات لا يؤدي إلا إلى تحفيز المزيد والمزيد من الإرهاب في الضفة الغربية أيضا

هذا وحذر الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية من أن أي توسيع للعملية العسكرية في غزة يعرض حياة الرهائن للخطر، حسبما ذكرت القناة 13.

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري تأكيده أن صفقة الرهائن، ستسمح للجيش بالعمل بحرية أكبر في غزة، بما في ذلك في الأماكن التي لم يعمل فيها بعد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بزيارة النفق في رفح حيث تم العثور على جثث ستة رهائن خلال نهاية الأسبوع.