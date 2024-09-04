عاجل.. إسقاط أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي كورسك وبيلغورود

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب الروسية الأوكرانية.. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقتي بيلغورود وكورسك والبحر الأسود الليلة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، جاء في البيان: "تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في روسيا باستخدام طائرات بدون طيار الليلة الماضية، ودمرت الدفاعات الجوية العاملة أربع طائرات بدون طيار أوكرانية، كما تم إسقاط طائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلغورود، وواحدة فوق منطقة كورسك وأخرى فوق البحر الأسود".

وأضافت الوزارة أن “قوات أسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق بدون طيار في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود”.