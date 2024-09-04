تعهد بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.. بايدين يُدين قصف روسيا لمدينة أوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشدة الهجوم المخزي الذي شنّته روسيا بالصواريخ على مدينة بولتافا الأوكرانية، والذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا على الأقل، متعهدًا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وقال بايدن في بيان: "أدين بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم المخزي"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، "بما في ذلك توفير أنظمة الدفاع الجوي والقدرات التي يحتاجون إليها لحماية بلدهم".

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "سيتحمل الحثالة الروس مسؤولية هذا الهجوم".

وأمر زيلينسكي بإجراء تحقيق شامل وسريع، مضيفًا أن الهجوم ألحق أضرارًا بمبنى المعهد العسكري للاتصالات.

وذكرت خدمة الطوارئ أن عدد القتلى بلغ 50 شخصًا، فيما قال مسؤولون آخرون إن 51 شخصًا لقوا حتفهم.

وقال فيليب برونين، حاكم منطقة بولتافا، إنه من المحتمل أن 15 شخصًا لا يزالون تحت الأنقاض.

وأفادت القوات البرية الأوكرانية بأن عسكريين قتلوا جراء الهجوم، لكنها لم تحدد عدد الضحايا من القوات المسلحة.

وبحسب وزارة الخارجية، فإن نوعية الأسلحة المستخدمة لم تترك وقتًا يُذكر للناس لإيجاد ملجأ بمجرد انطلاق الإنذار الجوي.

وقالت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا في منشور على منصة إكس: "هذه مأساة تصيب بالذهول كل أوكرانيا. العدو استهدف مؤسسة تعليمية ومستشفى".

وقالت وزارة الدفاع على تيليجرام: "تم تدمير أحد مباني المعهد جزئيًا، وجرى حصار العديد من الأشخاص تحت الأنقاض".

وأضافت: "بفضل العمل المنسق لرجال الإنقاذ والمسعفين، تم إنقاذ 25 شخصًا، وانتُشل 11 منهم من بين الأنقاض. ويواصل رجال الإنقاذ عملهم حاليًا".