أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 620 ألفا و350 جنديا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس إلى 620 ألفا و350 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1390 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و618 دبابة و16 ألفا و848 من المركبات المدرعة و17 ألفا و694 من النظم المدفعية و1177 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و940 من أنظمة الدفاع الجوي و2580 من صواريخ كروز و368 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3014 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و24 ألفا و7 من المركبات وخزانات الوقود و14 ألفا و616 طائرة بدون طيار".