كوريا الجنوبية ونيوزيلندا تؤكدان أهمية رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون اليوم الأربعاء أهمية تسريع مسار المباحثات الخاصة برفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين التي بدأت في عام 2006 إلى شراكة استراتيجية شاملة.

كما اتفق الرئيسان خلال الزيارة التي يقوم بها لوكسون حاليا لسول - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - على تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والدفاع والأمن وكذلك في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وأدان الزعيمان بشدة استمرار كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية وتعاونها العسكري مع روسيا، واتفقا على التعاون والعمل من أجل نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها لوكسون إلى كوريا الجنوبية منذ توليه مهام منصبه في نوفمبر الماضي .. وأيضا الزيارة الأولى لرئيس وزراء نيوزيلندي لإجراء محادثات قمة ثنائية منذ مارس 2015.