عسكري روسي: القوات الأوكرانية تطلق النار على نساء وأطفال ومسنين في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب الروسية الأوكرانية.. قال اللواء أبتي علاء الدينوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية وقائد وحدة الكوماندوز الخاصة "أخمات"، أن القوات الأوكرانية ارتكبت جرائم حرب عديدة خلال هجومها على منطقة كورسك الروسية، ولا سيما إطلاق النار على النساء والأطفال وكبار السن.

قائد روسي:القوات الأوكرانية تتصرف مثل النازيين

وأضاف الدينوف خلال مقابلته مع وكالة الأنباء الروسية "تاس":"لدينا الكثير من الأدلة والتقارير عما يحدث هناك في منطقة كورسك، حيث أطلقت القوات الأوكرانية النار على العديد من النساء والأطفال وكبار السن، فالمعاملة الإنسانية للمدنيين من قبل الجنود الأوكرانيين غير واردة على الإطلاق، ونستمر في العثور على أدلة على أن القوات الأوكرانية تتصرف مثل النازيين".

وأشار علاء الدينوف إلى أن القوات الروسية لم تعذب الأسرى قط، كما قال إن جميع مجرمي الحرب سيواجهون المحاكمة والعقاب في المستقبل.

وتابع القائد الروسي:" إن هؤلاء سيحاسبون على كل ما فعلوه، ويجب أن نتذكر الوقت الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية في عام 1945، في ذلك الوقت، كان الاتحاد السوفييتي يعامل الألمان بطريقة أكثر إنسانية من أوروبا وأمريكا، اليوم، نقاتل مرة أخرى ضد النازيين والشيطانيين، وعندما ينتهي كل هذا، سيتم محاسبة كل من تولى مسؤولية هذه العمليات وحمل الأسلحة، وسيحصلون جميعًا على ما يستحقونه".