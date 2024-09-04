العثور على جثتين عقب تحطم مروحية تابعة لقوات خفر السواحل الهندي في بحر العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، العثور على جثتين لأفراد طاقم مروحية تابعة لقوات خفر السواحل تحطمت فى بحر العرب أثناء قيامها بعملية إنقاذ.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه لا يزال البحث جاريا عن فرد أخر من قوات خفر السواحل فقد عقب الحادث.

وكانت المروحية التابعة لخفر السواحل تحاول إنقاذ أحد الأفراد المصابين من طاقم ناقلة ترفع علم الهند وتقع على بعد 45 كيلومترا قبالة سواحل ولاية "جوجارات" غربي البلاد.

من جانبه، أوضح خفر السواحل الهندي - في بيان - أن المروحية اضطرت أول أمس الاثنين، إلى إجراء هبوط اضطراري في البحر؛ مضيفا أنه تم العثور على حطام المروحية وانتشال أحد أفراد طاقمها.

يأتي الحادث عقب تنفيذ خفر السواحل مهمة إنقاذ أواخر أغسطس الماضي لعشرات الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار الموسمية التي اجتاحت أجزاء واسعة من ولاية "جوجارات"، وأدت إلى مقتل 28 شخصا على الأقل.