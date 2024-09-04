وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يستقيل من منصبه

ياسر رشاد - القاهرة -

قدم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأربعاء خطاب الاستقالة من منصبه إلى برلمان بلاده وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تغييرات في مناصب مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن رئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك قوله "إنه تلقى خطاب استقالة كوليبا من منصبه".

وتلقى البرلمان الأوكراني أمس استقالات من وزير الصناعات الاستراتيجية أوليكساندر كاميشين، ووزير العدل دينيس ماليوشكا، ووزير حماية البيئة والموارد الطبيعية روسلان ستريليتس، ونائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولجا ستيفانيشينا، ورئيس صندوق الممتلكات الحكومية فيتالي كوفال.

كما أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روستيسلاف شورما من منصب نائب رئيس الديوان الرئاسي.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء تغييرات في مناصب مجلس الوزراء والمكتب الرئاسي، موضحا ذلك بالحاجة إلى تعزيز بعض قطاعات الحكومة.

أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 620 ألفا و350 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس إلى 620 ألفا و350 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1390 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و618 دبابة و16 ألفا و848 من المركبات المدرعة و17 ألفا و694 من النظم المدفعية و1177 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و940 من أنظمة الدفاع الجوي و2580 من صواريخ كروز و368 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3014 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و24 ألفا و7 من المركبات وخزانات الوقود و14 ألفا و616 طائرة بدون طيار".