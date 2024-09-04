بكين تواصل استقبال القادة الأفارقة المشاركين في قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - وصل رئيس مدغشقر أندريه راجولينا اليوم الأربعاء إلى العاصمة الصينية (بكين)؛ لحضور قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) لعام 2024 والمقرر أن تبدأ أعمالها خلال ساعات في العاصمة الصينية.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن عددا من القادة الأفارقة قد وصلوا بكين يوم أمس (الثلاثاء) من بينهم رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن ورئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الوزراء التونسي كمال مدوري، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو.

وتستضيف بكين القمة تحت عنوان "التكاتف لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني-أفريقي رفيع المستوي بمستقبل مشترك" بمشاركة أيضا عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية، ووضعت الصين والدول الأفريقية في هذا الإطار رؤية حتى عام 2035 بهدف تحديد اتجاهات وأهداف التعاون على المدى المتوسط والطويل وتعزيز مجتمع أفضل من خلال مستقبل مشترك للصين وأفريقيا.