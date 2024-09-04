الإمارات: دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية كبير في تعزيز العمل العربي المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمعة محمد الكيت رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي رئاسة الدورة 114 للمجلس، على أهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية لتحقيق التكامل العربي، لافتا إلى أن لجان المجلس الاقتصادية والاجتماعية التحضيريتين ناقشتا استثمار كافة الامكانيات والموارد التي تمتلكها الدول العربية.

جاء ذلك خلال رئاسة الكيت، لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين، الذي عقد أعماله اليوم الأربعاء، بحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير على بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رىيس قطاع الشؤون الاقتصادية.



وأوضح أنه من بين هذه الموضوعات متابعة تنفيذ قرارات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وكذلك متابعه نشاط الأمانه العامة الخاص بالمجال الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي المجلس 113 و 114.

وأوضح أن اللجان الاقتصادية والاجتماعية اطلعت على مستجدات عدد من المشروعات التنموية العربية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول العربية بما يعزز التعاون العربي في مجالات السياحة والاقتصاد والفضاء والاستثمار والتبادل التجاري، ومتابعة الموضوعات الدورية بما في ذلك التكامل العربي وأنشطة وجهود منظمات ومؤسسات العمل العربي.



وأشار إلى أن اللجان بحثت عدد من مقترحات وتجارب الدول الاعضاء والخاصة بتعزيز الوعي بالثقافه والتراث العربي والأنشطة التعليمية ومحو الأمية وفي ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات تعزز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.