عائلات الرهائن تدعو نتنياهو"توقف عن خلق وهم الدعم"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هيئة عائلات الرهائن في إسرائيل قد وجهت دعوة حازمة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بالتوقف عن ارتداء الشارة الخاصة بالرهائن ، واعتبرت الهيئة أن ارتداء الشارة يشكل محاولة لخلق وهم الدعم من جانب الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه فعليًا لإفشال الصفقة الخاصة باستعادة الرهائن.

وفي بيان رسمي، أعربت الهيئة عن استيائها من تصرفات نتنياهو، مشيرة إلى أن "السلطات تقوم بكل ما في وسعها لإفشال المفاوضات التي من شأنها إعادة الرهائن إلى ديارهم". وأضافت أن "هذا التصرف لا يعكس التزامًا حقيقيًا بإعادة الرهائن، بل يعكس محاولة لتضليل العائلات والجمهور".

الجدير بالذكر أن ارتداء الشارة الخاصة بالرهائن كان قد بدأ كرمز للتضامن والدعم، ولكن الانتقادات الأخيرة أظهرت وجود تباين في الرؤى حول فعالية هذه الخطوة في ظل تعثر المفاوضات.

القناة 12 الإسرائيلية أفادت أيضًا بأن هيئة عائلات الرهائن تطالب الحكومة بأن تكون أكثر شفافية في جهودها لعودة الرهائن وتقديم استراتيجيات واضحة وفعالة بدلاً من مجرد رموز دعائية.

غالانت: لا بد من القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية في الضفة الغربية باستخدام كل الوسائل الممكنة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أكد في تصريحات له أن القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية في الضفة الغربية هو الحل الوحيد للوضع الحالي. وقال غالانت إن "الوضع في الضفة الغربية يتطلب استخدام كل الوسائل المتاحة وبكل قوة للقضاء على هذه التنظيمات."

وأضاف غالانت أن العمليات العسكرية والأمنية في الضفة الغربية ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن "إسرائيل لن تتوانى عن استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة."

أردوغان: نتعاون مع مصر ونسعى لوقف المجازر في غزة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين

في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية التعاون الوثيق بين تركيا ومصر في مختلف القطاعات ، حيث أعرب عن امتنانه لرؤية ثمار هذا التعاون المستمر، مشيراً إلى أنه تناول في محادثاته مع السيسي العديد من قضايا المنطقة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

أردوغان شدد على أن الأولوية الحالية هي وقف المجازر في قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة على غزة تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني بعد فشلها في كسر إرادته. وقال الرئيس التركي: "إسرائيل أظهرت بعقيدتها المدمرة التي تحكم سياستها من خلال قتلها للمفاوض الذي كان يمثل الطرف الفلسطيني في المفاوضات".

وأضاف أردوغان أن حكومته مستمرة في مساعيها لضمان محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب المجازر في غزة، مؤكداً أن منع إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني يمثل جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائمها.

كما حذر الرئيس التركي من أن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية تدفع المنطقة والعالم إلى حافة الخطر، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات العدوانية.

وأعرب أردوغان عن تفاؤله بأن الزخم الإيجابي في العلاقات بين تركيا ومصر سينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة بين البلدين، مما يعزز من أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما.