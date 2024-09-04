هيئة البث الإسرائيلية: 61 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بإدارة نتانياهو للحرب ولا حكومة لمعسكره بانتخابات مبكرة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن 61% من الإسرائيليين لا يثقون بإدارة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو للحرب على قطاع غزة؛ كما أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة إذا ما أجريت انتخابات مبكرة في إسرائيل، إذ لن يحظى معسكره سوى بتمثيل 51 عضوا من أصل 120 في الكينست.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، يحصل حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، على 23 مقعدا في الكنيست في انتخابات تجرى اليوم، متقدما على الليكود برئاسة نتانياهو، بفارق مقعد واحد (22).

وأظهر الاستطلاع أن حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد يحل في المركز الثالث، ويحصل على 14 مقعدا في الكنيست، يليه حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي يحصد نفس عدد المقاعد (14).

ويحصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، فيما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد، وكذلك تحالف العمل وميرتس - حزب "الديمقراطيون" (8 مقاعد)، في حين تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

في المقابل، يحصل تحالف الجبهة – العربية للتغيير على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة (5) فيما يحصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد؛ ويفشل "اليمين الرسمي" بقيادة غدعون ساعر، من تجاوز نسبة الحسم.

وأظهر الاستطلاع أن 53% من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفيا للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، فيما يعتقد 29% من المشاركين أنه ينبغي الإبقاء على قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا حتى لو أدى ذلك إلى فشل الصفقة.

واشار 19% من المشاركين في الاستطلاع، الى إنهم لم يحسموا موقفهم بشأن ضرورة بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مقابل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وذكر 61% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون بإدارة نتنياهو للحرب على غزة، فيما أكد 32% من المشاركين أنهم يثقون في نتنياهو لإدارة الحرب، في حين قال 7% إنهم لم يحددوا موقفهم تجاه هذه المسألة.

وفي ما يتعلق بوزير الدفاع يوآف غالانت، ذكر نصف المستطلعين إنهم لا يثقون به في إدارة الحرب 50%، مقابل 37% قالوا إنهم يثقون به؛ في حين قال 13% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وبيّن الاستطلاع أن عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، إلى الحياة السياسية وخوضه الانتخابات المقبلة برئاسة حزب جديد، يضم كل من ليبرمان وساعر، سيضمن له الصدارة في انتخابات تجرى اليوم.

ويحصل حزب يميني جديد بقيادة بينيت على 27 مقعدًا وفقًا للاستطلاع. وستأتي الأصوات للحزب الجديد على حساب مقاعد "المعسكر الوطني" والليكود وحزب "بيش عتيد"، وفي هذه الحالة، لن تتمكن "الصهيونية الدينية" من تجاوز نسبة الحسم.

وفي ما يتعلق بمدى ملاءمة المرشحين لرئاسة الحكومة، تراجع دعم نتانياهو إلى 30% مقارنة بـ36% في الاستطلاع السابق، بينما ارتفع دعم غانتس إلى 37% مقارنة بـ30% في استطلاع أجري في 22 آب الماضي. وفي مواجهة يائير لبيد، يحصل نتانياهو على دعم 34% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 32% لصالح لبيد.

يذكر أن الاستطلاع أجري بواسطة معهد "كانتار" عبر الإنترنت في 4 أيلول الجاري، وشمل 600 شخص يبلغون من العمر 18 عامًا وما فوق، بنسبة خطأ تصل إلى 4%.