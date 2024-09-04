الخارجية الأميركية: من حق إسرائيل شن حملة تستهدف المسلحين في الضفة الغربية لكن عليها الالتزام بالقانون الدولي

رأت وزارة الخارجية الأميركية، أن "من حق إسرائيل شن حملة تستهدف المسلحين في الضفة الغربية لكن عليها الالتزام بالقانون الدولي"، لافتةً الى أننا "أوضحنا للإسرائيليين أن عمليتهم في الضفة يجب أن تستهدف المسلحين وألا تكون عقابا جماعيا".

وذكرت الخارجية، أن "ما رأيناه من قطر منذ بداية الحرب هو توظيف علاقتها بحماس للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنها "مرحلة جز العشب في الضفة، وعندما نقوم بقص العشب، ستأتي اللحظة التي نقتلع فيها الجذور، وهذا يجب أن يتم"، مضيفا "نستخدم الضربات الجوية بكل مكان عند الضرورة لتجنب المخاطرة بحياة جنودنا، لا يوجد حل آخر ويتعين استخدام كل ما يلزم وبكل قوة".

وأضاف غالانت في بيان له "في مواجهة تجدد الإرهاب، نحن نقضي على المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ولا يوجد خيار آخر، الاستعانة بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة".

يذكر أن قوات جيش الإسرائيلي تشن عدوانا عسكريا مكثفا على الضفة منذ 28 آب الماضي أطلقت عليها اسم "المخيمات الصيفية" طالت جنين وطوباس وطولكرم في شمال الضفة الغربية.