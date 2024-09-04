"المنار": 14 غارة إسرائيلية على مناطق حرجية توزعت على اطراف ياطر وشيحين والجبين ورامية والصالحاني و زوطر الشرقية وعلمان

أفاد مراسل "المنار"، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ 14 غارة على مناطق حرجية توزعت على اطراف ياطر و شيحين والجبين ورامية والصالحاني و زوطر الشرقية وعلمان – دير سريان".

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