"النشرة": إخماد حريق بمحل إدريس لبيع الكنافة في ساحة النجمة في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "احتراق محل إدريس لبيع الكنافة في ساحة النجمة بصيدا، وذلك بعد أن ترك صاحب المحل الغاز مشتعلاً لغلي القطر. وقد هرع عناصر الدفاع المدني في صيدا إلى المكان، حيث تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى أربع قوارير غاز كانت موجودة في المكان".

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