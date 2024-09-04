ضابط مخابرات إسـ ـرائيلي يوجه اتهاما خطيرا لمصر

الشارقة - اميمة ياسر - زعم ضابط المخابرات الإسـ ـرائيلي المتقاعد المتخصص في الشؤون المصرية إيلي ديكل أن مصر هي التي وقفت وراء أحداث 7 أكتوبر الماضي بمساعدتها لحركة "حمـ ـاس".

واستطرد ديكل مزاعمه قائلا في حوار لصحيفة "معاريف" الإسـ ـرائيلية ونشرته عدد من المواقع العبرية من بينها موقع srugim قائلا: " على إسـ ـرائيل أن تبدأ التحقيق فورا في دور مصر وراء مجـ ـزرة (شيفع أكتوبر) – في إشارة إلى أحداث 7 أكتوبر الماضي"، مضيفا أن المصريين تعمدوا أن ننام قبل الحـ ـرب.

وأضاف إيلي ديكل، أنه بالفعل في الأيام الأولى بعد اندلاع حـ ـرب "السـ ـيوف الحديدية"، تصرفت مصر وكأنها علمت بالتخطيط لأحداث 7 أكتوبر ، وبالتالي على تل أبيب التحقيق في هذا الأمر.