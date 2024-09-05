السيسي: اتفقت مع أردوغان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأوضاع في القرن الإفريقي، وخاصة بالصومال.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، في أنقرة عقب مباحثات بينهما، أنهما اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهـ ـديدات التي تواجهه.

وترتبط الصومال باتفاقيات دفاع مشترك مع كل من مصر وتركيا، وتصاعدت التوترات بين مقديشيو وإثيوبيا مؤخرا بسبب اتفاقية مثيرة للجدل، وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال المنشق، والذي يسعى لانتزاع اعتراف دولي به جمهورية مستقلة عن الصومال.