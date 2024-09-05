الإعلام العبري يتحدث عن وضع الإسـ ـرائيلين المحـ ـبوسين في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - مددت مصر حبـ ـس الإسـ ـرائيليين المتورطين في إصـ ـابة عدد من العمال المصريين في مدينة طابا المصرية بعد مشـ ـاجرة نشبت بينهم.

وقال موقع " bhol " الإخباري الإسـ ـرائيلي، إن السلطات المصرية مددت فترة حبـ ـس كل من وائل كريم ومحمد كريم وهم مواطنان إسـ ـرائيليان من الناصرة، تشـ ـاجرا مع عدد من المصريين في طابا.

وأوضح الموقع العبري أن الإسـ ـرائيليان اللذان تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في طابا سيظلان رهن الاحتـ ـجاز - وذلك بعد أن مددت محكمة في شرم الشيخ أمس حبـ ـسهما حتى الثلاثاء المقبل - كما ورد في موقع "واللا" العبري.

ووقع الهـ ـجوم يوم الجمعة الماضي عندما أصيب ثلاثة سائحين عرب إسـ ـرائيليين واثنين من العاملين في فندق في مصر بعد نشوب شجـ ـار في فندق في طابا.