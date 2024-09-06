شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليار دولار إيرادات سياحية مستهدفة بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بلوغ إجمالي الإيرادات السياحية بحلول عام 2030 نحو 24 مليار دولار، مقابل 14.3 مليار دولار في العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن تتصاعد حجم الإيرادات المستهدفة سنويا، لتبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025، مرورا ب17.1 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027 وصولا إلي الرقم المستهدف بحلول عام 2030.

يُشار إلي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025 استهدفت استثمارات لقطاع السياحة بلغت نحو 72.4 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 44.9 مليار جنيه استثمارات متوقعة عام/23/24 بنسبة نمو 61.2% ، كما تشكل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأكبر منها حيث تقدر بنحو 70.8 مليار جنيه

وقد أشار حكومى، إلى أن تصدر القطاع السياحي، القطاعات التي سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2022/2023 بنحو (28%).