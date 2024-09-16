إعلام أمريكي: المتهم بمحاولة اغتيال ترامب "ديمقراطي"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

زعمت وسائل إعلام أمريكية، أن المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، ينتمي للحزب الديمقراطي المنافس.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي" إف بي آي" أن المشتبه في تورطه بالمحاولة يدعى، ريان ويسلي روث، أمريكي في الـ 58 من عمره، وأنه نفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق أثناء تواجده في ملعب ترامب الدولي للجولف في بالم بيتش، حيث يقع منزله في منتجع مار إيه لاجو.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، أمس، وقوع إطلاق نار على مقربة منه، مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.

بينما، أكدت المتحدثة باسم الخدمة السرية أن ترامب بخير، وأن الخدمة السرية تحقق بالتعاون مع شرطة مدينة بالم بيتش بفلوريدا في حادث إطلاق النار.