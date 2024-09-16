مصادر مقربة من نتنياهو تهدد بإقالة جالانت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت إذاعة إسرائيل إن مصادر مقربة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدد بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان.

وتشهد الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتزامن مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

يأتي هذا التطور في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إن خلافات نشبت بين نتنياهو ووزير دفاعه بشأن قرار توسيع العملية العسكرية.