وسائل إعلام عربية: غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة فرون جنوبي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل الإعلام العربية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة فرون الواقعة في جنوبي لبنان ، ووقعت الغارة في وقت متأخر من مساء اليوم، مما أسفر عن انفجارات قوية وسمع دويها في المناطق المحيطة.

وأفادت التقارير الأولية بأن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المنطقة المستهدفة، إلا أنه لم ترد معلومات مؤكدة بعد عن وقوع إصابات بين المدنيين أو المقاتلين.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الغارة جاءت بعد تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل زيادة في النشاطات العسكرية في الأيام الأخيرة.

لم تصدر بعد تعليقات رسمية من الجانبين الإسرائيلي واللبناني حول الهجوم، وتعمل السلطات على تقييم الوضع وتحديد حجم الأضرار التي خلفتها الغارة.

البيت الأبيض: نطالب بوقف إطلاق النار ونطالب بتحقيق في حادث المواطنة الأمريكية بالضفة الغربية

أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تبذل جهودًا مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكداً أن الرئيس جو بايدن يضع أولوية قصوى لسلامة الأمريكيين وحمايتهم. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن ملتزم بإنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن، مشدداً على أن إدارة بايدن تتابع عن كثب التحقيق في حادث مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث: "يجب أن نعرف بدقة ما حدث للمواطنة الأمريكية في الضفة الغربية. نحن نعمل على مدار الساعة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونرفض الدخول في التكهنات. نطالب بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وسنتصرف وفقًا للمعلومات التي سنتلقاها من الجانب الإسرائيلي."

وأضاف: "سلامة الأمريكيين وحمايتهم هي أولوية قصوى للرئيس بايدن. نحن نتابع الوضع عن كثب ونطالب بإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث لضمان محاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على النتائج التي ستظهرها التحقيقات."

حماس: ممارسات الاحتلال في سجن مجدو تعكس حجم الحقد تجاه الفلسطينيين

أدانت حركة حماس بشدة ممارسات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية التي تهدف إلى إذلال الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو، ووصفتها بأنها تعبير عن حجم الحقد الذي يكنه الاحتلال تجاه الفلسطينيين. واعتبرت الحركة أن هذه الجرائم تأتي في إطار السياسات الوحشية للاحتلال التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وقالت حماس في بيان لها: "الجرائم المرتكبة ضد الأسرى في سجن مجدو تعكس حجم الحقد والكراهية الذي يكنه الاحتلال تجاه الفلسطينيين. ممارسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وهي جزء من سياسة متعمدة لإذلال الأسرى الفلسطينيين."

ودعت حماس المؤسسات الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لوقفها. وأكدت الحركة على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، مشددة على ضرورة توفير حماية لهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات