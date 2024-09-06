وزير إسرائيلي يعلق على تقرير بشأن تهريب الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الوزير الإسرائيلي أفي ديختر ، اليوم ،أن المعلومات حول نوايا زعيم "حماس"، يحيى السنوار، تهريب الأسرى الإسرائيليين إلى إيران عبر محور فيلادلفيا تعزز الدعوات لضرورة استمرار السيطرة الإسرائيلية هناك، مطالبًا بإجراء نقاش جاد حول هذا الموضوع.

وأضاف ديختر في تدوينة على منصة "إكس" أنه لا يجب التسليم بتصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي استخدم مصطلح "كابينت الموت"، أو رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، الذي زعم أن الاعتبارات السياسية الشخصية تعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى.

من جانبه، وصف الوزير نير بركات في حديث مع قناة "كان" العبرية محور فيلادلفيا بأنه "أنبوب الأكسجين" لحركة حماس، محذرًا من أن انسحاب إسرائيل منه سيتيح دخول كميات كبيرة من الذخيرة والمسلحين إلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن السيطرة على محور فيلادلفيا هو السبيل الوحيد لمنع تهريب الرهائن الإسرائيليين إلى مصر وشبه جزيرة سيناء، حيث قد يتم نقلهم إلى إيران أو اليمن، وفقدانهم للأبد.

وأفادت صحيفة "جويش كرونيكل" أن مصادر غير مسماة أكدت أن كبار مسؤولي حماس خططوا للهروب عبر الأنفاق مع الأسرى الإسرائيليين إلى سيناء ومن ثم إلى إيران. ومع ذلك، لم تقدم الصحيفة أدلة أو تفاصيل محددة حول هذه المزاعم.

في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية، زعم نتنياهو أن حماس تعمل على تهريب الرهائن إلى خارج غزة عبر محور فيلادلفيا، ما زاد من حدة التوتر حول هذا الملف.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة والوسطاء في قطر ومصر أعربوا عن استيائهم من تمسك نتنياهو بقضية محور فيلادلفيا ورفضه الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.

من جانبه، علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، على تعقيدات المفاوضات بشأن الأسرى، مؤكداً أن كل يوم يمر يزيد من الخطر على الرهائن، مشيرًا إلى أن التصريحات العلنية لا تساعد في حل الأزمة بل تعقد المفاوضات.

وفي الوقت ذاته، حمّلت واشنطن "حماس" مسؤولية فشل المفاوضات بسبب مطالبها بالإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، نفى نتنياهو تقارير أشارت إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بنسبة 90%، واصفًا إياها بأنها غير دقيقة، وذلك بعد أن نشرت قناة "سي إن إن" تقريرًا عن مسؤول أمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأكد مسؤول أمريكي آخر أن مسودة اتفاق جديدة بشأن صفقة لتبادل الأسرى قد تصدر خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن الاقتراح يهدف إلى حل نقاط الخلاف العالقة.