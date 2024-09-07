إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار عدد من الطائرات المسيرة في "إيليت هشاحر"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، بوقوع انفجار لعدد من الطائرات المسيرة في منطقة "إيليت هشاحر" شمال فلسطين المحتلة. وأشارت التقارير إلى أن الانفجارات لم تسفر عن أي إصابات في صفوف السكان أو القوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة.

وأضافت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد مصدر الطائرات المسيرة، بينما قامت القوات بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود تهديدات إضافية.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الهجمات بالطائرات المسيرة والتوترات الأمنية على خلفية التطورات في غزة.

حزب الله: نفذنا هجوماً بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 في إيليت وحققنا إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني اليوم، الأحد، عن تنفيذ هجوم باستخدام مسيرات انقضاضية استهدف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في منطقة إيليت، الواقعة شمال فلسطين المحتلة. وأكد الحزب في بيان له، أن الهجوم حقق إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية المتواجدة في المقر.

وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي رداً على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد لبنان وفلسطين، ويُعد جزءاً من عمليات المقاومة المستمرة ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية. وأكد الحزب أن "المسيرات استهدفت المقر بدقة، وحققت أهدافها بشكل مباشر".

في المقابل، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي حتى الآن على الهجوم أو حجم الخسائر الناجمة عنه. يُذكر أن الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي تُعتبر مسؤولة عن عمليات الجيش في المناطق الشمالية، بما في ذلك الحدود مع لبنان.

يأتي هذا الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الأحداث الجارية في غزة والتصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقد شهدت الفترة الأخيرة تبادلاً مكثفاً للهجمات بين الطرفين، في ظل استمرار الحرب على غزة والضغوط الدولية لتهدئة الوضع في المنطقة.

ويُعد الهجوم بالطائرات المسيرة من أساليب حزب الله المتطورة في استهداف المنشآت العسكرية الإسرائيلية، حيث يعتمد الحزب بشكل متزايد على التكنولوجيا في تنفيذ عملياته العسكرية، في إطار ما يسميه "معادلة الردع" مع إسرائيل.