حماس تدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل إثر تقرير مايكل فخري حول تجويع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغاثة سكان قطاع غزة، عقب تقرير جديد صادر عن المقرر الأممي مايكل فخري، الذي يتهم إسرائيل بشن "حملة تجويع" على القطاع ، الذي نشر هذا الأسبوع، يُضاف إلى سلسلة من التقارير الأممية والحقوقية السابقة التي توثق الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

في تقريره، اتهم فخري السلطات الإسرائيلية بتنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين في غزة منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل. ووفقًا للتقرير، فقد قامت إسرائيل بمنع دخول المواد الغذائية والمياه والوقود والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل حاد.

وقالت حماس في بيان لها إن تقرير مايكل فخري يوفر دليلًا جديدًا على ارتكاب إسرائيل وجيشها "أبشع الجرائم بحق المدنيين"، مشيرةً إلى أن ما وصفته بـ "الحملة الممنهجة للتجويع" تأتي في إطار "حرب إبادة شاملة" ضد الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليون فلسطيني لم يتلقوا حصصًا غذائية في أغسطس الماضي، بينما انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على وجبات مطبوخة يوميًا بنسبة 35%. كما يعاني السكان في شمال القطاع من مجاعة شديدة ونقص حاد في الأدوية والخدمات الأساسية.

وكانت التقارير الأممية السابقة قد أكدت أيضًا تدهور الوضع في غزة، بما في ذلك تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الزراعية وصيد الأسماك، والذي ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية. وقد أظهرت تقارير أخرى أن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كأداة سياسية وعسكرية لإلحاق الأذى بالسكان المدنيين.

في مواجهة هذه الأزمة، تواصل حماس دعواتها إلى المجتمع الدولي لفرض ضغط أكبر على إسرائيل لوقف الانتهاكات، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني. الحركة تؤكد أن الوضع في غزة يتطلب استجابة عاجلة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لوقف الحصار وفتح المعابر لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية.

وأكدت حماس أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والعمل على إنهاء معاناة سكان غزة.