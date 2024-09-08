اليوم.. نقابة الصحفيين تناقش ملف القيد وتطوير ضوابطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تعقد نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، اجتماع على هامش أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية، لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختياراللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

ويأتى عقد الاجتماع فى ظل استجابة دعوة خالد البلشى نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التى تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة.