ليبيا.. جهود لتحسين الأوضاع الأمنية في طرابلس ودعم الاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أمس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، على جهود الحكومة الرامية لتحسين الأوضاع الأمنية في طرابلس، وتعزيز سيادة القانون.

وبحث الدبيبة، خلال لقائه مع ديكارلو التي بدأت زيارة عمل سنوية إلى طرابلس، التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الاستقرار في البلاد، وأهمية الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث جدد الدبيبة التأكيد على موقفه بشأن إجرائها وفق قوانين نزيهة وعادلة، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك». وقالت المنصة إن الدبيبة، أطلع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، على الجهود التي تبذلها الحكومة ضمن إطار حملة عاصمة السلام، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، بما في ذلك تعزيز الأمن والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة.

وأضافت أن الطرفين أعربا، خلال اللقاء، عن أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد، وتسهيل عملية الانتقال السياسي من خلال الحوار والمصالحة الوطنية.