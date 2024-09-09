شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار ياجي.. سقوط مركبات في النهر الأحمر بعد انهيار جسر في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت السلطات الفيتنامية، اليوم الإثنين، بأن ثلاث شاحنات على الأقل وسيارتين وعدد من الدراجات النارية سقطت في النهر الأحمر في شمال فيتنام عقب الإعصار ياجي.

وقالت إدارة النقل التابعة لإقليم فو تو إن جسر فونج تشاو الواقع في الإقليم على مسافة نحو ساعة إلى شمال غرب هانوي، أنهار الساعة العاشرة صباحًا تقريبًا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم الإثنين. وانهار نصف الجسر وجرفت السيول أسفله السيارات. سيارات وشاحنات

قال نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك إن السلطات حددت في البداية أن نحو 10 مركبات، بينها سيارات وشاحنات ودراجتين ناريتين، و13 شخصًا قد فقدوا في انهيار الجسر.

غير أن إجمالي عدد المتوفيين والمفقودين غير معلوم حاليا، حيث إن لقطات كاميرات المراقبة لا تظهر عدد الأشخاص الذين كانوا في كل مركبة.

وانهار الجسر بعدما تعرضت المنطقة لإعصار ياجي الذي جلب رياحا تصل سرعتها لأكثر من مئة كيلومتر في الساعة وأكثر من 17 سنتيمترا من الأمطار مطلع الأسبوع، وهو أشد إعصار يضرب شمال فيتنام خلال نحو 30 عاما.

وأفادت الجهات المعنية بأن مياه الفيضانات المرتفعة والسيول هي السبب الرئيسي في انهيار الجسر. جهود الإغاثة

لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 250 آخرون في أنحاء البلاد بعدما بلغ ياجي اليابسة في فيتنام، حسبما قالت السلطات، اليوم الاثنين، فيما تستمر جهود الانتشال والإغاثة.

ولحقت أضرار بأكثر من ثلاثة آلاف منزل وغمرت المياه أكثر من 120 ألف هكتار من حقول الأرز ودمرت أكثر من ألف مزرعة أسماك.

وشهدت الأقاليم الشمالية الجبلية انهيارات أرضية ومازال هناك انقطاعات في الكهرباء على نطاق واسع عبر البلاد.