شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: قاعدة جوية روسية تضررت بشدة في هجوم بأغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير استخباراتي بريطاني اليوم الإثنين، أن قاعدة جوية في منطقة فولجوجراد الروسية تكبدت أضرارًا جسيمة في هجوم أوكراني. وجاء في التقرير الاستخباراتي اليومي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية عبر منصة أكس، أن أربع حظائر طائرات دمرت ولحقت أضرار بثلاث أخريات في الهجوم على قاعدة مارينوفكا الجوية في 22 أغسطس. كما دمرت أيضًا قبة رادار وغيرها من المباني ومنشآت تخزين مفتوحة. حجم الدمار وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية البريطانية حجم الدمار قبل الحادث وبعده. وقلل الحاكم الإقليمي الروسي أندريه بوتشاروف من حجم الضرر الناتج عن الهجوم بالمسيرات الأوكرانية وقتها.

وكان أشار إلى اندلاع حريق جراء سقوط مسيرة. وتقع قاعدة مارينوفكا الجوية على بعد نحو 45 كيلومترا غرب العاصمة الإقليمية فولجوجراد. وكانت مقاتلات "سو24-" الروسية متمركزة في الموقع. ولم تقدم الصور أي دليل على إصابة أي طائرة. وتنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات يومية على مسار الحرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير .2022 وتتهم موسكو لندن بنشر معلومات مضللة.

