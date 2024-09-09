شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفة منشآت الطاقة.. روسيا تشن هجمات جوية على العاصمة كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت روسيا مجددًا هجمات جوية، على العاصمة الأوكرانية كييف، مستهدفة منشآت الطاقة في العديد من المدن الأخرى.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف: "كان هذا هو الهجوم الجوي الخامس على كييف منذ أول سبتمبر الجاري". هجمات روسيا على أوكرانيا وأوضحت أن جميع الطائرات المسيرة التي شكلت خطرًا على العاصمة أسقطت.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية، إطلاق صاروخين وست طائرات مسيرة صباح اليوم الاثنين.

وكانت روسيا قد شنت هجمات من منطقة كورسك الروسية، وأيضا من منطقة دونيتسك المحتلة شرقي البلاد باستخدام ثلاثة صواريخ وثماني طائرات مسيرة. حرب روسيا وأوكرانيا ولم يصل الصاروخ الثالث إلى هدفه، ويعتقد أن طائرتين مسيرتين تحطمتا.

وأفادت تقارير أوكرانية بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 30 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشُنت هجمات عنيفة على منشآت الطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وسومي، وخاركيف وخيرسون وتشرنيهيف خلال الـ 24 ساعة الماضية.