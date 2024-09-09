شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الأمطار.. استئناف جهود مكافحة بقايا حرائق غابات وسط ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ساعات من هطول الأمطار ليلًا، استأنف رجال الإطفاء في جبال هارتس وسط ألمانيا اليوم الاثنين، مكافحة بقايا حرائق غابات اندلعت طوال أمس الأحد.

وشارك نحو 100 رجل إطفاء في مكافحة النيران وبؤر الجمر المتبقية في جبل بروكن، وهو أعلى جبل في شمال ألمانيا الذي يغلب عليه الطابع السهلي، مع صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب التضاريس الوعرة.

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واكتشفت طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية الجمر المتوهج في الغابات، لكن الطائرات الأخرى لن تستخدم بعد الآن بعد احتواء الحريق، وفقًا لما قاله إيمو كرامر، الذي يقود عملية الطوارئ.

بؤر الجمر

وقال كرامر، إن "بؤر الجمر مختبئة، علينا الوصول إليها سيرا على الأقدام، ولا يمكننا بعد إعلان أن الحريق جرى إخماده".

وأوضح كرامر أن عدد الحرائق النشطة تغير على مدار اليوم، مشيرًا إلى إطفاء الغالبية منها الآن، وأعرب عن ثقته في إمكانية إخماد جميع الحرائق بحلول مساء اليوم.

وكان رجال الإطفاء في ألمانيا أعربوا صباح اليوم عن أملهم في أن تساعد الأمطار التي هطلت طوال الليل على جبال هارتس بوسط ألمانيا في إخماد الحرائق.

وكان كرامر ذكر أن أطقم الإطفاء تستعد للعودة إلى جبل بروكن لتقييم الحرائق بعد عدة ساعات من الأمطار المستمرة، وقال: "سنذهب مع أطقم الطوارئ لمعرفة تأثير الأمطار".

منع انتشار الحريق

واندلع الحريق يوم الجمعة الماضي في كونيجسبرج، وهي قمة جانبية لبروكن، وانتشر على امتداد نحو ألف متر، وجرت عمليات إخماد الحريق جوًا وأرضًا طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مساء السبت الماضي نجحت خدمات الطوارئ أخيرًا في منع انتشار الحريق، وأصبحت المنطقة، التي تعد عادة وجهة سياحية شهيرة، مغلقة حاليًا أمام السائحين.

ووفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في المنطقة كاي - أوفه لوسه، من غير المرجح إجراء المزيد من عمليات إطفاء الحرائق الجوية في هذه المرحلة.

وأوضح لوسه أن الخطة الرئيسية هي إطفاء الحريق المتبقي في المنطقة من الأرض والبحث عن جيوب الجمر، مضيفًا أنه من المقرر نشر نحو 50 فرد إطفاء لأداء هذه الجهود.