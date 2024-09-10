وزير خارجية تركيا يدعو لضرورة التوصل لحل دائم وشامل وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

ياسر رشاد - القاهرة - خلال فاعليات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

الثلاثاء 10/سبتمبر/2024 - 02:28 م 9/10/2024 2:28:26 PM

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يجب الاتحاد من جانب كافة الأطراف لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، أنه يجب التوصل لحل دائم وشامل وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وثمن الوزير جهود مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار

وانطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة اليمن التي تتولى الرئاسة خلفا لموريتانيا.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.