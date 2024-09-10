وزير الخارجية الموريتاني يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها السافر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة المهجرين إلى ديارهم في قطاع غزة، وأن ينصف الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اليوم/الثلاثاء/ في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وقال الوزير محمد سالم ولد مرزوك، رئيس الدورة السابقة للمجلس،: "لقد أصبح كل شيء مستباحاً في غزة، وما حولها، ولا حد لانتهاك كرامة الإنسان، والمجازر".

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يعلم أنه لا بديل عن الحل السياسي المستدام الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضوية فلسطين كدولة كاملة السيادة في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تزامن الدورة الماضية لمجلس الجامعة مع العديد من الأزمات والتحديات شكل اختبارا لقدرة العمل العربي المشترك على الحفاظ على مصالح الأمة وتحقيق متطلبات الاستقرار، إضافة إلى تحديات العولمة.

وأكد أهمية التعاون العربي الوثيق في التعامل مع القضايا المطروحة على مجلس الجامعة العربية وتعزيز الشراكات العربية مع القوى الإقليمية، مشيرا في هذا الصدد إلى انعقاد الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي مع آسيا الوسطى وأذربيجان في الدوحة خلال الدورة الماضية لمجلس الجامعة العربية ، إضافة إلى الدورة العاشرة للمنتدى العربي- الصيني.

وقال "إننا لم ندخر جهداً للدعوة في كل المحافل الدولية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، ليعزز دورها في إصدار القرارات العالمية".

وعقب إلقاء كلمته، سلم وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني.