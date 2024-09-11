ولي العهد يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. وعبر ولي العهد، عن التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته التوفيق والسداد. فيما عبر الرئيس الجزائري عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.



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