أهالي مدينة طوباس يشيعون شهداءهم الخمسة

ياسر رشاد - القاهرة - شيع أهالي مدينة طوباس، اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا بقصف من طائرة مُسيرة، خلال العدوان الإسرائيلي على المدينة قبل يومين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء الخمسة في ساحة مستشفى طوباس التركي الحكومي، ثم جاب المشيعون شوارع مدينة طوباس، وسط الهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتوجه المشيعون بجثامين الشهداء إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل مواراتهم الثرى، حيث دفن أربعة شهداء في مدينة طوباس، هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، فيما ووري جثمان الشهيد طلبة محمود جميل بشارات (18 عاما) الثرى في مسقط رأسه بلدة طمون.

يذكر أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه، ارتفع إلى 703 شهداء، منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 159 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، إضافة إلى تسجيل أكثر من 5700 مصاب في الفترة ذاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.