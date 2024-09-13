حزب الله يحرق آليات ويقتل جنود الاحتلال في موقع بركة ريشا

ياسر رشاد - القاهرة - أحرق حزب الله آلية إسرائيلية معادية، وأوقع جنوداً بين قتيل وجريح في هجوم بالأسلحة المناسبة على قوة من الجمع الحربي عند وصولها لموقع "بركة ريشا" عصر اليوم الجمعة.

وقال حزب الله في بيان قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد متابعة ومراقبة لجنود العدو، ولدى وصول قوة من الجمع الحربي إلى موقع بركة ريشا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 13-9-2024 بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، مما أدى إلى احتراق آلية معادية وسقوط إصابات بين قتيل وجريح.