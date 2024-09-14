شكرا لقرائتكم خبر عن منتقدًا الحلفاء.. زيلينسكي يعتزم تقديم "خطة تحقيق النصر" إلى بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من انتقاداته للشركاء الغربيين بسبب تباطؤ دعمهم.

وادعى زيلينسكي أن توغل قواته داخل روسيا، أدى إلى إبطاء هجمات القوات الروسية في أماكن أخرى على طول خط المواجهة. مساعدات الغرب لأوكرانيا من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر في كييف نظمه رجل الأعمال فيكتور بينتشوك، إنه يعتزم تقديم "خطته لتحقيق النصر" إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووصف زيلينسكي الخطة، بأنها عبارة عن مخطط لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وذكر زيلينسكي، أن "الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في هذا الأمر، إذا كنا نحن وشريكنا الرئيسي نرغب في الفوز".

واستطرد زيلينسكي قائلًا: إن محاولات روسيا لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك لم تحرز أي تقدم كبير وأن الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك ساعد في إبطاء العمليات الروسية في منطقتي خاركيف ودونيتسك.