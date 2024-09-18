شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا»: تغطية الطرح المتبقى لحقوق الأولوية بنسبة 814.2% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة صافولا (صافولا) نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، إذ بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 814,2%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدد الأسهم المباعة 35102497، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 943,452,403 ريال.
وأضافت أن كسور الأسهم 37,827 سهم، فيما بلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 26,88 ريال.
وأفادت بأن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 592,427,433 ريال.
ونوهت بأن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1446-03-23 الموافق 2024-09-26.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدد الأسهم المباعة 35102497، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 943,452,403 ريال.
وأضافت أن كسور الأسهم 37,827 سهم، فيما بلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 26,88 ريال.
وأفادت بأن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 592,427,433 ريال.
ونوهت بأن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1446-03-23 الموافق 2024-09-26.