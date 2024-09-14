المجلس الفيدرالي السويسري يعتزم تخصيص 96.11 مليون دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم سويسرا تعزيز دعمها لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث طلب المجلس الفيدرالي السويسري من البرلمان الموافقة على اعتماد بقيمة 96.11 مليون فرنك للمشاركة في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أوردت ذلك اذاعة "ال اف ام" السويسرية،مشيرة إلى أن هذه المشاركة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا،وفي الوقت نفسه تقترح الحكومة السويسرية تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ليتسنى للبنك توسيع أنشطته تدريجيًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق .

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المستثمر المؤسسي الرئيسي في أوكرانيا،وبالتالي فهو شريك أساسي، وفقا للحكومة السويسرية. وقررت الدول الأعضاء في البنك زيادة رأسماله بمقدار 4 مليارات يورو .

فرنسا تدين الهجوم على قافلة للصليب الأحمر في دونيتسك شرق أوكرانيا

أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف في 12 سبتمبر الجاري قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تتحرك في منطقة "دونيتسك" شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإصابة اثنين آخرين.

وجاء هؤلاء العاملون في المجال الإنساني لمساعدة السكان الأكثر احتياجا في أوكرانيا، وكانوا يتنقلون في مركبات تحمل شارة الصليب الأحمر، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت موضحا أن فرنسا تقدم تعازيها إلى أسر الضحايا وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن احترام القانون الإنساني الدولي أمر حتمي، كما أن اتفاقيات جنيف، التي يتم الاحتفال بالذكرى ال75 لاعتمادها هذا العام، تتطلب من أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية الأشخاص المنخرطين في أعمال إنسانية في كل الظروف. وتؤكد فرنسا مجددا دعمها لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم، وكذلك لجميع العاملين في المجال الإنساني.