تبون رئيسًا لولاية ثانية في الجزائر بـ84 % رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المحكمة الدستورية الجزائرية، يوم السبت، فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة بحسب النتائج النهائية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن عبد المجيد تبون فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس المحكمة أن المرشح عبدالمجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية.

أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة.

طعن في نتائج الانتخابات

وسبق أن قدم مرشحا المعارضة اللذان خاضا السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا، على النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤولي الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات.

ويمنح القانون الجزائري المحكمة مهلة 10 أيام من إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون.