حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع رويسات العلم في الأراضي المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم السبت 14-9-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوها إصابة مباشرة.
موقع رويسات العلم
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم السبت 14-9-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.