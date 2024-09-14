حزب الله يستهدف ثكنة زبدين وموقع رويسات العلم في الأراضي المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية، وموقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم السبت 14-9-2024 ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوها إصابة مباشرة.‏

موقع رويسات العلم ‏

واستهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:10 من بعد ظهر يوم السبت 14-9-2024 موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏